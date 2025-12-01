Il processo con rito abbreviato è finito con la condanna delle otto persone arrestate a Vittoria nell’ottobre dell’anno scorso dalla guardia di finanza del comando provinciale di Ragusa nell’ambito dell’operazione ‘Home delivery’ contro una ‘piazza di spaccio’ specializzata anche nella consegna di droga a domicilio. Il gup del Tribunale Gaetano Dimartino ha inflitto pene complessive per 44 anni di reclusione per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Sotto processo sette vittoriesi ed un nordafricano. Quest’ultimo ha beneficiato della sospensione condizionale ed è tornato libero stamattina al termine del processo.

Lo scorso anno i militari delle Fiamme gialle hanno anche effettuato dieci perquisizioni a Vittoria e Comiso nelle abitazioni degli indagati e in luoghi in loro uso con il supporto di unità cinofile antidroga e antivaluta del gruppo guardia di finanza di Siracusa. Durante i controlli sono stati trovati e sequestrati 6,15 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1.400 euro in contanti, 10 cellulari e materiale per il il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Nel dettaglio, le indagini, delegate alla compagnia di Vittoria dalla Procura di Ragusa, hanno consentito di individuare una piazza di spaccio, dedita al traffico e alla consegna a domicilio di sostanze stupefacenti nel Vittoriese.

Le attività investigative, che si sono avvalse di appostamenti e pedinamenti, hanno permesso di appurare come l’immobile, sottoposto a sequestro preventivo, fosse frequentato da diverse decine di avventori al giorno, con flussi che hanno raggiunto un centinaio di persone nei fine settimana: alcuni clienti, peraltro, dopo l’acquisto della dose di cocaina hanno proceduto, anche in pieno giorno, alla sua immediata consumazione nelle adiacenze del luogo di spaccio.