Grave incidente questa sera nel centro abitato di Acate, all’altezza di un incrocio molto pericoloso in via Maresciallo Giudice. Due auto, per motivi in fase di accertamento, si sono scontrate. Una delle due vetture era guidata da un ex assessore della giunta Di Natale.

A bordo dell’altra auto, una Panda, c’erano invece tre ragazzini. L’auto dell’ex assessore è finita contro un palo e il guidatore è stato estratto dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti, dalle lamiere contorte del mezzo. I ragazzini hanno subito delle ferite, alcune delle quali al capo. Tutti sono stati trasportati in ospedale.

Sembra che le condizioni dell’ex assessore siano gravi. Le prossime ore potrebbero risultare decisive al fine di sapere se ci sarà un miglioramento delle sue condizioni di salute. I rilievi sono a cura dei carabinieri.