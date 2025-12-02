Continuano a Giarratana le celebrazioni in onore dell’Immacolata. Ogni giorno, alle 18,30, in chiesa Madre, un messaggio speciale è dedicato alla Vergine. Ieri, in particolare, luci puntate su “Maria, Madre che visita: la vera devozione è servizio, è andare verso l’altro”. Oggi ci si soffermerà su “Maria, donna del Magnificat: imparare a benedire Dio in ogni situazione”. Domani, invece, riflettori accesi su “Maria e la nascita di Gesù: Dio sceglie la nostra umiltà per entrare nel mondo”. Il 4 dicembre, inoltre, ci si confronterà su “Maria sotto la Croce: la fede non scappa dal dolore ma lo attraversa, lo trasforma”.

Questi i messaggi che il parroco, il sacerdote Franco Ottone, ha voluto utilizzare come momento di riflessione per l’intera comunità. In attesa, poi, di un fine settimana che si annuncia molto intenso e che culminerà con l’avvio dell’esperienza dell’adorazione continuata. Gli appuntamenti religiosi in questione godono del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo che si svolgono nei piccoli centri dell’area iblea. Sempre domenica scorsa, poi, il parroco, a conclusione della messa mattutina tenutasi nella chiesa di San Bartolomeo e partecipata dai ragazzi del catechismo, ha avviato il sorteggio dell’avvento che animerà questa fase religiosa dell’anno, mettendo in palio piccoli doni a sfondo religioso che sono stati molto apprezzati da tutti i ragazzi che hanno partecipato.