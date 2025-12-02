Si è svolta questa mattina, con pieno successo, nel porto commerciale di Pozzallo la periodica esercitazione antincendio organizzata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo.

Lo scenario simulato ha visto un incendio sprigionarsi durante un’operazione di travaso di carburante a bordo di un mercantile, ormeggiato presso la banchina commerciale, con un membro dell’equipaggio rimasto ustionato.

Ricevuta la segnalazione via radio dal Comandante dell’unità, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pozzallo, ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, dirigendo le operazioni e coordinando l’intervento con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco ed il 118.

Fondamentale la sinergia con i Vigili del Fuoco, intervenuti da Modica, e l’attivazione delle risorse portuali locali, quali il rimorchiatore Irlanda, dotato di apparati antincendio e pronto a rimorchiare l’unità in caso di necessità, il supply vessel Nos Aries, attrezzato con potenti cannoni ad acqua nebulizzata, oltre alle imprese portuali, ormeggiatori e piloti del porto.

In mare sono intervenute due unità della Guardia Costiera, le motovedette CP 325 e GC A07, che hanno coadiuvato le fasi di lotta all’incendio e l’interdizione temporanea dello specchio acqueo interessato.

Una volta in sicurezza, è stata effettuata l’evacuazione del marittimo ustionato, con l’entrata in azione anche dei soccorsi sanitari, attivati tramite il numero unico per le emergenze NUE 1 1 2 e intervenuti con un’ambulanza e personale volontario.

Preziosa, come sempre, la collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, presenti per garantire una cornice di sicurezza a terra e un efficace supporto alle operazioni presso l’area portuale interessata.

L’esercitazione si è conclusa in circa un’ora, con esito pienamente positivo, confermando l’elevata preparazione e la sinergia tra tutte le componenti istituzionali interessate.

La particolarità dell’esercitazione odierna, che la distingue dalle precedenti, è stata la scelta di simulare un incendio sviluppatosi all’interno della sala macchine della nave, un ambiente complesso, angusto e non facilmente raggiungibile.

Questa scelta ha permesso ai soccorritori di confrontarsi con uno scenario operativo di particolare criticità, caratterizzato da spazi ristretti, visibilità ridotta e difficoltà di accesso, elementi che rendono le operazioni di spegnimento e di evacuazione del personale significativamente più impegnative.

L’esercitazione di oggi – ha dichiarato il Comandante del porto, Capitano di Fregata Luigi Vincenti – dimostra quanto sia fondamentale addestrarsi con continuità e in stretta collaborazione con tutte le istituzioni del territorio. La risposta coordinata e tempestiva messa in campo conferma l’alto livello di preparazione del personale coinvolto. In prospettiva futura, attività come questa sono indispensabili per testare piani e procedure, verificare l’efficacia dei

mezzi di comunicazione e delle attrezzature, così da essere pronti a fronteggiare nel modo migliore ogni possibile emergenza reale.»

La simulazione di un evento così specifico ha offerto infatti a tutte le componenti coinvolte un’occasione preziosa per testare, in condizioni realistiche, procedure, tempi di intervento e capacità di coordinamento in uno dei contesti più delicati per la sicurezza a bordo di una nave.