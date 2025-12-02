Un’azione sinergica coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotta dalla

Polizia di Stato con l’ausilio della Guardia di Finanza ha consentito di catturare il presunto

responsabile che, nella notte del 27 novembre scorso, ha incendiato un’auto di servizio delle

Fiamme Gialle di Modica, distruggendola completamente e causando gravi danni anche ad

altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle immediate vicinanze, oltre che alla facciata

della caserma.

I particolari dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà

alle 11 di oggi nella sede del comando provinciale della Guardia di finanza, a

Ragusa, alla presenza del procuratore della Repubblica, del questore,

del comandante provinciale delle Fiamme Gialle e del comandante provinciale dei

Carabinieri.