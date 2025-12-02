Federmoda Ragusa esprime profondo cordoglio per la scomparsa della stimata imprenditrice modicana della moda, Enza Amore Aurnia, figura di riferimento per il settore e per l’intero tessuto imprenditoriale della provincia.

Daniele Russino, presidente di Federmoda Ragusa, ha voluto ricordare la figura di Enza Amore Aurnia con parole di profonda stima e commozione: “Con la scomparsa di Enza Amore Aurnia, il mondo della moda e dell’imprenditoria locale perde una donna straordinaria, un esempio di dedizione, creatività e passione. La sua visione innovativa e la sua capacità di coniugare tradizione e modernità hanno lasciato un segno indelebile nel panorama della moda modicana e oltre. Il suo impegno costante e la sua determinazione rappresentano un’eredità preziosa per tutti noi”.

“Federmoda Ragusa si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia di Enza Amore Aurnia in questo momento di profondo dolore, condividendo il lutto di chi l’ha conosciuta e apprezzata sia sul piano professionale che umano. La sua memoria continuerà a ispirare le nuove generazioni di imprenditori e creativi del nostro territorio”, ha aggiunto Russino. Federmoda Ragusa rimane vicina a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare e collaborare con Enza Amore Aurnia, celebrando il valore del suo contributo al mondo della moda e alla comunità.