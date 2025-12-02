E’ stato fissato per il 28 gennaio l’esame del consulente tecnico del pm, professore Federico Vagliasindi, e delle parti civili (la coppia intossicata) davanti alla Corte d’Appello di Catania nel contesto del processo che vede nella veste di parte offesa una coppia di Messina in viaggio di nozze a Ragusa, finito con due ricoveri in ospedale.

I coniugi, all’epoca lui 68 anni, lei 63, sono stati trovati privi di sensi nella stanza di albergo la notte tra il 26 e il 27 agosto del 2017. Disposta, infatti, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (collegio prima sezione penale, presidente Bacianini, consigliere relatore Consiglio, a latere Mirenda). Le difese si sono opposte alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale: per il responsabile civile, proprietario dell’albergo, l’avvocato Massimo Garofalo; per gli imputati, avvocati Fabrizio Cavallo, Mimmo Barone; Maurizio Catalano e Marco Giudice. In primo grado gli imputati sono stati assolti.