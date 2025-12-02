L’Associazione nazionale commercialisti Ragusa annuncia l’avvio del corso di qualifica per auditor, rivolto ai professionisti interessati ad approfondire le competenze nell’ambito delle attività di audit. L’iniziativa si terrà oggi e domani, dalle ore 9 alle 18, con una giornata conclusiva prevista per il 19 dicembre negli stessi orari. Il corso si svolgerà presso la sala Gianni Molè, all’interno del palazzo della Provincia di Ragusa, garantendo una sede prestigiosa e funzionale all’evento.

L’apertura dei lavori sarà arricchita dai saluti istituzionali del neopresidente di Anc Ragusa Giovanni Frasca, del presidente di Anc nazionale Marco Cuchel (nella foto) e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa Maurizio Attinelli, che sottolineano l’importanza della formazione continua per i commercialisti e il valore di iniziative di questo tipo per la crescita del settore. Il programma prevede l’approfondimento di strumenti di rilevazione, interpretazione e valutazione dei dati, tecniche di audit avanzate, gestione e conduzione dell’audit e le competenze fondamentali richieste agli auditor. I lavori saranno coordinati e condotti dai relatori Maurizio Podico e Daniela Pina, esperti riconosciuti a livello nazionale, per quanto riguarda le prime due giornate.

Ciascuna giornata si concluderà con una prova scritta, volta a verificare le conoscenze acquisite e a valorizzare l’impegno dei partecipanti. L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per rafforzare la professionalità degli iscritti e promuovere una cultura dell’audit attenta e qualificata nel territorio ragusano.