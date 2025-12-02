Altra prima nazionale per il festival “Ragusa Dietro il Sipario – Le parole fragili del nostro tempo”, riconosciuto dal Ministero della Cultura. Davide Rondoni, Mario Incudine e Antonio Vasta presentano “Che cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti”, un intreccio tra parola e musica in scena al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, giovedì 4 dicembre alle 20.30. Ideata e diretta da Davide Rondoni, con le musiche di Mario Incudine, l’opera è un cammino poetico e sonoro che attraversa i secoli per tornare a una domanda eterna: che cos’è la natura? A rispondere sono le voci dei poeti — da Dante a Leopardi fino ai contemporanei — che si fondono ai ritmi che nascono dal vento, dalla terra, dal battito del cuore umano, in una partitura che unisce riflessione e canto, stupore e ascolto. Davide Rondoni, poeta e drammaturgo, presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni di San Francesco d’Assisi, restituisce il legame più profondo tra l’uomo e la vita che lo circonda: una fraternità cosmica, un dialogo d’amore con l’universo. Accanto a lui, Mario Incudine e Antonio Vasta amplificano questa visione con la potenza evocativa della musica popolare e sacra, trasformando ogni accordo in un atto di meraviglia e ogni parola in una domanda. Perché la natura non è solo ciò che vediamo, ma ciò che, silenziosamente, ci guarda. Produzione ASC Production. «Questa edizione del festival — dichiarano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro — è un viaggio attraverso le fragilità del nostro tempo, ma anche attraverso la forza dell’arte che le accoglie e le trasforma. La speranza è il nostro filo conduttore: non come illusione, ma come possibilità concreta di rinascita, che il teatro e la poesia continuano a custodire» (da sinistra Vasta, Incudine e Rondoni).

In parallelo, per il progetto MIMESI, Davide Rondoni incontrerà gli studenti del Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa in un dialogo aperto sull’amore, la fragilità e la ricerca di senso: un momento di parola viva, in cui la poesia torna a essere strumento di conoscenza e libertà interiore.

