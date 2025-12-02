Stamattina poco dopo le 10, incidente all’incrocio tra corso Garibaldi e via Roma. Un pedone è stato investito da un’auto (un Suv grigio Dr) probabilmente mentre attraversava o mentre il mezzo svoltava verso via Roma.

Immediato l’intervento del 118 e della polizia municipale di Scicli: il ferito è stato soccorso sul posto e trasferito in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni esatte, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incrocio è rimasto bloccato per oltre mezz’ora, con code lunghissime in tutto il centro storico e automobilisti costretti a deviazioni forzate.

La dinamica è al vaglio degli agenti: si sta verificando se il pedone stesse attraversando sulle strisce o se il conducente abbia rispettato la precedenza (foto Assenza).