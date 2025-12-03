L’Asp di Ragusa rende noto che, a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio, è stato conferito al dottore Luciano Carnazza l’incarico di direttore della Uoc Distretto 1 di Ragusa, con durata quinquennale. Il Distretto rappresenta uno snodo essenziale per l’organizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nel quadro delineato dal Decreto Ministeriale n.77/2022, che definisce il modello di sanità di prossimità verso cui le aziende sanitarie sono chiamate a orientare servizi e percorsi.

Specializzato in Diabetologia e Malattie del ricambio, il dottor Carnazza vanta una consolidata esperienza nella governance dei servizi territoriali. Dopo una prima attività dedicata allo sviluppo dell’assistenza domiciliare integrata (Adi), nel 2002 è stato delegato per la guida dell’Unità di Valutazione Distrettuale, occupandosi di valutazione multidimensionale, presa in carico integrata e definizione dei piani assistenziali. Dal 2015 è, inoltre, responsabile del Presidio Territoriale di Assistenza (Pta), con particolare attenzione alla presa in carico delle patologie croniche.

Dal dicembre 2019, ricopre il ruolo di Dirigente Responsabile del Cup aziendale, ambito nel quale coordina la programmazione delle agende, la strutturazione dei percorsi di accesso e le attività di tutela del cittadino, contribuendo alla razionalizzazione della rete di prenotazione.

“L’assistenza territoriale rappresenta oggi la nuova frontiera della sanità pubblica – dichiara il dottore Carnazza -. Il Distretto svolge un ruolo decisivo nel rendere la cura più vicina alle persone, integrando servizi, professionisti e percorsi. L’obiettivo è rafforzare una medicina di prossimità capace di rispondere ai bisogni reali delle comunità, valorizzando le risorse disponibili e migliorando l’accessibilità ai servizi”.