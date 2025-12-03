Proseguono anche oggi le celebrazioni in onore dell’Immacolata a Ragusa. Dopo il santo Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario in programma alle 17, alle 18 ci sarà la santa messa presieduta da don Giuseppe Russelli e animata dai fedeli della parrocchia del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Domani, giovedì 4 dicembre, ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario alle 17. La santa messa delle 18, invece, sarà presieduta da don Giovanni Filesi e animata dalla parrocchia San Pier Giuliano Eymard. Alle 20,30, poi, è in programma l’adorazione eucaristica comunitaria sempre nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, nella città antica di Ibla. Venerdì, dalle 10 alle 12, l’adorazione eucaristica proseguirà con un altro momento specifico mentre alle 17 ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario.

Alle 18 la santa messa sarà presieduta da don Giuseppe Iacono e animata dalla parrocchia San Giovanni Maria Vianney. Proseguono, intanto, le partite del primo torneo di calcio a tre “Maria Ss. Immacolata” in fase di svolgimento presso il campetto di Santa Maria La Nova. La finalissima è prevista per sabato 6 dicembre.