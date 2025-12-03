Un importante traguardo per il borgo di Monterosso Almo. Il Ministero dell’Interno ha dato parere favorevole alla creazione di un distaccamento dei vigili del fuoco volontari nel territorio comunale. L’iniziativa rappresenta una conquista strategica per la sicurezza del territorio, in particolare per la tutela del patrimonio forestale e ambientale e apre nuove opportunità di impegno e inserimento lavorativo per i giovani del luogo. Il risultato è frutto di un intenso lavoro politico e amministrativo condotto dal sindaco Salvatore Pagano, con il supporto tecnico di Raffaello Di Martino e dell’ufficio tecnico comunale guidato da Sofia Berritta.

Il sindaco ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, in particolare al comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la disponibilità e l’attenzione con cui hanno accolto e istruito la richiesta del Comune.