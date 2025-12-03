Si è svolto presso l’auditorium Cartia della Camera di Commercio di Ragusa, nella giornata di venerdì scorso, il seminario di formazione sulla deontologia professionale promosso dall’Ordine degli architetti di Ragusa. L’iniziativa ha registrato una partecipazione straordinaria, segno tangibile dell’interesse e della sensibilità dei professionisti verso i temi etici e normativi che regolano la professione dell’architetto. Il seminario ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto, focalizzando l’attenzione sulle nuove disposizioni del codice deontologico, recentemente rivisto per rispondere alle evoluzioni della società e del settore. La deontologia, infatti, costituisce il fondamento della professione, orientando le scelte e le condotte degli architetti nel rispetto dei valori di trasparenza, responsabilità e tutela del pubblico interesse (nella foto sotto da Pitruzzello e Maggioni).

L’incontro, rivolto sia ai professionisti esperti sia ai giovani architetti in fase di avvio carriera, ha fornito strumenti preziosi per affrontare con consapevolezza le sfide della pratica quotidiana, promuovendo una cultura della legalità e dell’etica condivisa. Punto centrale del seminario è stato l’intervento del magistrato del Tribunale di Ragusa Claudio Maggioni, esperto di diritto professionale, che ha illustrato le principali novità introdotte dal codice deontologico aggiornato. Maggioni ha sottolineato come le recenti modifiche siano state pensate per rafforzare la tutela degli utenti e garantire maggiore chiarezza nell’operato degli architetti, valorizzando il ruolo sociale della categoria.

Il magistrato si è soffermato sulle tematiche della trasparenza e della responsabilità, evidenziando l’importanza di un comportamento sempre improntato all’integrità e al rispetto delle regole, anche alla luce delle nuove esigenze emerse nel panorama professionale nazionale.

Durante il suo intervento, il presidente dell’Ordine degli architetti di Ragusa, Vincenzo Pitruzzello, ha voluto rimarcare il ruolo centrale del sistema ordinistico nella valorizzazione della professione. “La nostra missione – ha dichiarato Pitruzzello – è quella di promuovere una cultura della competenza e dell’etica, assicurando che ogni architetto possa agire con responsabilità e passione, nel rispetto delle regole e a beneficio della collettività. La formazione continua è strumento imprescindibile per affrontare le evoluzioni del settore e garantire standard di eccellenza”. Pitruzzello ha inoltre ringraziato tutti i presenti per la loro adesione e per il contributo attivo al dibattito, sottolineando come la partecipazione e la qualità degli interventi rappresentino una risorsa preziosa per l’Ordine e per l’intera comunità professionale.