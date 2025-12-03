Un investimento da 300 milioni di euro che punta a creare, in provincia di Ragusa, un polo turistico d’eccellenza medio-alta recuperando e rilanciando interamente due strutture della zona: il villaggio turistico Kamarina (ex Club Med), il Donnafugata Resort e tre campi da golf. Un polo turistico d’eccellenza frutto dell’alleanza tra il fondo Arrow Global (attraverso la controllata italiana Sagitta), ed il siciliano Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi Spa) che è partner per il versante hospitality. Il ruolo chiave è di Arrow che ha creduto nello sviluppo turistico di alta fascia di quest’area dell’isola. «Costa Ragusa Borgo & Resort e Donnafugata Golf Resort & Spa – dice Donato Piscuoglio, Head of Real Estate Arrow Global Italy – sono componenti fondamentali per una strategia per costruire una piattaforma hospitality mediterranea capace di attrarre turismo internazionale e destagionalizzare i flussi”.

Nel primo caso l’investimento ammonta a circa 160 milioni, i lavori sono iniziati da qualche tempo e sono con uno stato d’avanzamento dell’80%: il complesso, che avrà la denominazione di Costa Ragusa Borgo & Resort, aprirà nell’estate 2026 e punta ad affermarsi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo e di lusso. La struttura, immersa in un’area di 90 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, sarà dotata di un ampio complesso termale: il Resort 5 stelle lusso, con ristoranti e boutique, che si affiancherà di un soggiorno esclusivo e raffinato, di 8.100 mq (434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi siciliani), pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Senza contare la sala conferenze fino a 800 posti e spazi per manifestazioni ed eventi aziendali.

L’altra operazione, non meno rilevante della prima, è l’acquisizione del Donnafugata Golf Resort & Spa che è stato, prima della chiusura avvenuta qualche anno fa, un fiore all’occhiello della provincia di Ragusa: il resort sarà interamente da ristrutturare, il restyling è già stato avviato, sarà riposizionato come struttura di lusso con campi da golf di pertinenza della struttura: due campi da golf a 18 buche, con l’introduzione di un terzo campo da golf da 9 buche, che andrà a completare l’offerta ricettiva. «Nasce un nuovo modello in Sicilia (sistema di 5 stelle lusso)» dice il presidente di Aeroviaggi Marcello Mangia. Il resort è a meno di mezz’ora dall’aeroporto di Comiso e sarà collegato con voli privati, con un mercato di profilo. C’è già una domanda internazionale di un livello elevato di lusso e internazionalità e i tre campi da golf rappresentano un’offerta unica nel suo genere (fonte Il Sole 24 Ore).