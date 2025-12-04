Grave episodio ad Acate dove un pittbull ha ucciso un cagnolino pincher, azzannandone il proprietario intervenuto per difendere il proprio animale. L’uomo è un 69enne, ex carabiniere in pensione, che è stato azzannato alla mano ed è stato medicato in ospedale.

L’episodio è avvenuto in via Marconi nel pomeriggio di oggi. Il pitbull aveva il collare ma non era microchippato. Dopo essere stato legato (segno che il cane non era aggressivo nei confronti delle persone) adesso si sta cercando il proprietario che dovrà chiarire come mai il proprio cane si trovasse in libertà: se sia fuggito oppure si sia liberato nel corso di una passeggiata.