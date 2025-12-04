Questa mattina, presso la suggestiva cornice della Cattedrale di San Giovanni a Ragusa, si è tenuta la solenne celebrazione in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La cerimonia religiosa ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, personale del Corpo, associazioni, familiari e semplici cittadini (foto Bracchitta).

L’allocuzione del Comandante Provinciale di Ragusa, Augusto Alessio Fonti, ha aperto la cerimonia con un sentito saluto a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, alle autorità presenti, al personale in servizio e in quiescenza, e a chi ha seguito l’evento in diretta streaming dalle sedi centrali e distaccate del Corpo.

“Ci ritroviamo oggi per celebrare la nostra Patrona, Santa Barbara, figura luminosa della fede cristiana e simbolo di coraggio, protezione e speranza. Questa giornata non è soltanto un appuntamento del calendario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: è un momento di profonda riflessione spirituale, in cui affidiamo il nostro lavoro, la nostra vita e le nostre famiglie alla sua intercessione,” ha dichiarato il Comandante Fonti.

Durante il suo discorso, il Comandante ha evidenziato l’importanza del coraggio e del senso del dovere incarnati dalla figura di Santa Barbara, sottolineando come questi valori siano il cuore della missione quotidiana dei Vigili del Fuoco.

Quest’anno la celebrazione ha assunto un significato ancora più profondo grazie a tre importanti novità. Con decreto ministeriale, è stato stabilito che dal 2026 la festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sarà celebrata ogni 27 febbraio, mentre la ricorrenza del 4 dicembre resterà dedicata esclusivamente alla Santa Patrona. Inoltre, è stata annunciata la nomina di Don Mario Diara, parroco della Chiesa Sacro Cuore di Gesù, come Assistente Spirituale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, un riconoscimento del forte legame già esistente con il personale del Comando.

“Ringrazio Sua Eccellenza per aver accolto l’istanza e rivolgo a Don Mario un caloroso benvenuto nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco,” ha aggiunto il Comandante Fonti.

La cerimonia si è conclusa con un commosso ricordo dei caduti del Corpo, che con il loro sacrificio hanno incarnato l’essenza del servizio al prossimo.

“Un grazie speciale ai familiari dei vigili del fuoco; la vostra presenza accanto a noi è un dono, una forza silenziosa che sostiene il nostro servizio,” ha affermato il Comandante, concludendo con un vibrante “Viva Santa Barbara!”.

Un evento che ha unito fede, tradizione e spirito di servizio, rafforzando il senso di comunità e l’impegno dei Vigili del Fuoco al fianco dei cittadini, sotto la protezione della loro Santa Patrona.