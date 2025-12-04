Da domani torna in funzione la sosta a pagamento su tutto il territorio comunale di Ragusa, dal centro a Ragusa Ibla. Orari e tariffe restano invariati, senza aumenti. Prevista però una novità rilevante per residenti e commercianti del centro storico: l’abbonamento mensile scende a 25 euro rispetto ai precedenti 70 euro. Non cambiano i requisiti per ottenere i pass residenti, i permessi per le auto elettriche e il “pass rosa” destinato alle neo mamme. Importante: tutti i pass rilasciati dalla precedente società di gestione restano validi e sono prorogati fino al 31 gennaio.

Le colonnine di pagamento saranno aggiornate con servizi aggiuntivi, tra cui il versamento di alcuni tributi e l’acquisto dei biglietti dell’autobus per chi non utilizza lo smartphone. Il pagamento della sosta sarà possibile anche tramite le app EasyPark, DropTicket e Telepass. “Inoltre, vi ricordo, che sono garantiti i 10 minuti di tolleranza, purché siano adeguatamente riportati ed esposti sul cruscotto della propria auto”, sottolinea l’assessore alla Polizia municipale, Giovanni Gurrieri. Con l’aggiornamento del Codice della Strada cambia il regime sanzionatorio: non sarà più applicato il solo recupero della tariffa scaduta, ma una sanzione effettiva di 42 euro, ridotta se saldata entro cinque giorni. La nuova società affidataria del servizio per i prossimi due anni ha aperto gli uffici al pubblico in via Padre Anselmo 59.