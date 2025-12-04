La Democrazia Cristiana di Vittoria ha deciso di sospendere il proprio sostegno all’Amministrazione comunale a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera Roberta Sallemi, segreteria cittadina del Pd. A renderlo noto è il capogruppo consiliare Marco Greco, che definisce le affermazioni della consigliera come un attacco gratuito e privo di fondamento, lesivo della storia del partito e dei valori di figure storiche come Aldo Moro, Alcide De Gasperi e Luigi Sturzo.

Secondo il capogruppo della Dc, Marco Greco, le dichiarazioni di Sallemi non possono essere considerate opinioni personali ma vanno valutate come posizione politica che coinvolge l’intero partito. Le accuse della consigliera sono state giudicate particolarmente incoerenti, considerando il suo percorso politico: eletta in una lista civica, transitata subito nel Pd, con un incarico regionale e parte di una giunta giudicata poco produttiva.

“La sospensione del sostegno alla Giunta comunale – dichiara Greco – sarà effettiva fino a eventuali scuse pubbliche della consigliera e a una presa di distanza formale del Pd”. La Dc ricorda che, senza il proprio apporto, il sindaco non dispone del numero legale per approvare delibere, inclusi atti fondamentali come il bilancio comunale.

Al Pd, poi, la Dc ricorda che non conviene ignorare le proprie criticità per focalizzarsi su quelle degli altri. Basti pensare a quanto sta accadendo all’ex ministro Federica Mogherini (oggi rettrice del Collegio d’Europa) e all’ex segretario generale del Servizio di azione esterna, l’ambasciatore Stefano Sannino, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei.

Nonostante la situazione politica tesa, Greco ha sottolineato che la Democrazia Cristiana continuerà a operare nell’interesse esclusivo della città di Vittoria, tutelando cittadini, istituzioni e correttezza del dibattito politico.

Greco ha inoltre ricordato il ruolo storico della Dc nella politica italiana, evidenziando come il partito sia formato da persone unite da valori e idee: “La Democrazia Cristiana è fatta da uomini e donne che hanno scelto di scendere in campo in prima persona o di votare questo partito e tutto quello che rappresenta”.

La Dc ribadisce, inoltre, la piena fiducia nella giustizia e il rispetto della presunzione di innocenza, principio valido per tutti fino a eventuale condanna definitiva.