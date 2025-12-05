Il Comune di Ragusa, Settore XI Appalti, Contratti, Patrimonio, ha formalizzato l’aggiudicazione efficace dei lavori relativi all’intervento di “riqualificazione della periferia storica di Ragusa: ripristino accessibilità e connessione con la città moderna attraverso la ferrovia urbana – metroferrovia – fermata Carmine – Stralcio A”.

L’intervento include anche misure per la riduzione del rischio idrogeologico e opere di connessione al tessuto urbano. L’importo complessivo a base d’asta ammontava a € 12.000.000,00.

La procedura è stata finalizzata con la Determinazione Dirigenziale n° 2259 del 13/05/2024. I lavori sono stati aggiudicati all’operatore economico C.G.C. S.R.L., con sede in San Gregorio di Catania (Ct) che ha praticato un ribasso pari al 25,123%.

L’importo contrattuale ammonta a € 7.575.485,38 (oltre I.V.A.).