Rigenerata dal successo colto domenica scorsa a Sabaudia, l’Avimecc Modica si prepara a tornare in campo domenica prossima alle 18 al PalaCapurso di Gioia del Colle, dove affronterà i padroni di casa della JV. La formazione pugliese, indicata dagli addetti ai lavori tra le più accreditate del girone Blu di Serie A3, fin qui non ha espresso tutto il proprio valore e naviga nelle retrovie della graduatoria. Una classifica “bugiarda” per la compagine di Gioia del Colle, che ha ritoccato l’organico e, dopo l’avvicendamento in panchina — con Francesco Racaniello subentrato da alcune settimane a Sandro Passaro — punta a cambiare marcia e intraprendere, al pari dei biancoazzurri guidati da Enzo Distefano, la risalita verso la parte alta. Tutti elementi che conferiscono ulteriore peso a una sfida che si preannuncia infuocata e ricca di contenuti tecnici. La formazione della Contea è consapevole delle difficoltà che l’attendono in un impianto tradizionalmente “caldo” e tra i più ostici della terza serie, ma crede anche che proprio in contesti così esigenti possa scoccare la “scintilla” utile a lasciarsi alle spalle l’avvio altalenante e a rilanciarsi verso posizioni più ambiziose. Obiettivo condiviso dai “Galletti”, determinati a dare continuità al proprio percorso.

“La vittoria di Sabaudia – spiega capitan Stefano Chillemi – ci voleva, perché oltre alla classifica ha soprattutto risollevato il nostro morale che non era dei migliori dopo tre sconfitte consecutive, siamo contenti e adesso cercheremo di andare avanti per cercare di dare continuità a questo successo. La nostra – continua – è una squadra che ha tante qualità e lo ha dimostrato a Sabaudia, come detto speriamo di proseguire su questa strada intrapresa, dare continuità a questa vittoria e così proseguire il nostro campionato nel migliore dei modi, iniziando già da Gioia del Colle. La JV è una squadra candidata al successo finale – conclude il capitano dell’Avimecc Modica – con giocatori scesi da categorie superiori. Troveremo sicuramente una squadra rigenerata soprattutto dall’arrivo del nuovo opposto Sabbi che non ha bisogno di presentazioni, ma oltre a Sabbi, la JV è una squadra forte in tutti i ruoli con giocatori esperti. Noi dal canto nostro andremo lì a giocarci la partita a viso aperto palla dopo palla, punto dopo punto con l’obiettivo di portare a casa quanti più punti possibili.”