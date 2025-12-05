Torna in campo l’Asd Giarratana Volley che milita nel campionato di Serie C di pallavolo maschile. Domani, sabato 6 dicembre, gli atleti allenati da Gianluca Giacchi cercheranno di riscattare il passo falso di domenica scorsa a Giarre.

I rossoblù hanno sulla carta un compito facile visto che se la vedranno con il Paternò che milita nei bassifondi della classifica, con soli due punti dopo cinque gare, contro i 12 del sestetto ibleo con lo stesso numero di partite. La gara, che si terrà nella calda cornice della palestra comunale di Giarratana, prenderà il via alle 19. A dispetto delle posizioni in classifica, coach Giacchi, però, non si fida. “C’è tutto il rischio – sottolinea – di prendere sottogamba incontri come questo. Ed è proprio quello che dobbiamo evitare. Per il resto, abbiamo grande voglia di rifarci dopo la prima sconfitta stagionale. E faremo di tutto per cercare di conquistare i tre punti dinanzi al nostro pubblico”.

E il presidente Salvatore Pagano aggiunge: “Vogliamo continuare a macinare punti. Ci troviamo sotto di tre lunghezze rispetto alla prima in classifica che, però, ha disputato una partita in più di noi. Stiamo parlando del Giarre che ben conosciamo perché lo smacco che abbiamo subito è stato firmato proprio da loro domenica scorsa. In seconda posizione, poi, c’è il Gela che ha il nostro stesso numero di gare e due punti in più. Sarà importante ripartire con il nostro ruolino di marcia”. Osserva un turno di riposo, invece, il campionato di Serie D femminile. In questo caso, l’Asd Giarratana Volley tornerà a giocare il 13 dicembre in casa del Gela.