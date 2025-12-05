I festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Immacolata continuano a conquistare il cuore dei fedeli. Come accaduto anche ieri pomeriggio con la celebrazione eucaristica che è stata presieduta dal parroco di San Pier Giuliano Eymard, il sacerdote Giuseppe Filesi, e che è stata caratterizzata dalla partecipazione dell’intera comunità parrocchiale di San Pier Giuliano Eymard. “La nostra comunità – è spiegato – ha partecipato con gioia, vivendo insieme un momento di fede, preghiera e comunione fraterna nella preparazione alla solennità dell’Immacolata”.

Oggi le celebrazioni proseguono con la santa messa delle 18 che sarà presieduta da don Giuseppe Iacono e animata dalla parrocchia San Giovanni Maria Vianney. Domani, alle 16, un momento sempre molto atteso con l’incontro di preghiera e l’affidamento all’Immacolata dei ragazzi dell’Acr. Alle 17, poi, ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario. Alle 18 la celebrazione eucaristica mentre alle 19,30 è in programma in piazza Chiaramonte la seconda edizione della serata “Arrusti e mancia” che sarà caratterizzata dall’intrattenimento musicale degli Stracoustic trio. E, naturalmente, ci sarà la possibilità di degustare ottimi panini con salsiccia. E non solo. In piazza tutta una serie di stand per garantire la migliore accoglienza agli avventori.