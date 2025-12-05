A Ragusa sta per tornare l’incanto delle feste con la nuova edizione della “Magia del Natale”, un evento molto amato nella scorsa edizione e che illuminerà la città già in questo primo weekend di dicembre, dal 6 all’8. Organizzato dal centro commerciale naturale Antica Ibla in collaborazione con il Comune di Ragusa, questo appuntamento trasformerà le strade e le piazze in un autentico villaggio natalizio dove luci scintillanti, profumi avvolgenti e tradizioni locali si fonderanno per creare un’atmosfera indimenticabile.

Passeggiando tra i Giardini Iblei, si potrà curiosare tra i colorati mercatini di Natale, dove artigiani locali esporranno le loro creazioni e le delizie gastronomiche della tradizione. Per i più piccoli (e non solo), il Christmas Village a San Vincenzo Ferreri offrirà un mondo magico fatto di giochi e sorprese, mentre i giochi d’acqua luminosi regaleranno spettacoli di luci e colori davvero suggestivi. “Il Christmas Village di quest’anno – spiega la vicepresidente di Antica Ibla, Loredana Gurrieri, che ne sta curando l’allestimento – è completamente differente da quello dell’anno scorso. Avremo spazi più aperti e luminosi, strutture più coinvolgenti e una allettante postazione selfie all’ingresso. Non mancheranno, naturalmente, Babbo Natale, il Grinch e il team degli elfi. E, a gennaio, anche la befana”.

Non mancheranno, inoltre, gli altri simboli più amati del Natale: il presepe monumentale del maestro Criscione nella chiesa del Santissimo Trovato, la mostra dei presepi presso la chiesa della Maddalena e il presepe contemporaneo di Carmelo Scalone in via XI Febbraio, vere e proprie opere d’arte che raccontano la Natività con occhi diversi. E per chi ama sognare, il trenino di Babbo Natale partirà da piazza Duomo per un viaggio incantato attraverso la città (su prenotazione). Tra le vie di Ragusa risuoneranno le note gioiose della Christmas Street Band, mentre gli “elfi erranti” intratterranno i più piccoli con trucca-bimbi e storie itineranti.

Ogni giornata sarà scandita da eventi speciali: il 6 dicembre si inaugureranno ufficialmente il Christmas Village e i mercatini, a partire dalle 17, con il coro Mariele Ventre a fare da colonna sonora alle prime emozioni natalizie. Il 7 dicembre sarà dedicato ai sapori con degustazioni di formaggi e specialty coffee ai Giardini Iblei, racconti con Babbo Natale all’antico mercato e il pranzo della domenica con Gaia Bongiorno e i vini Enotria. La giornata si arricchirà con la parata di Natale da piazza Duomo e la presentazione del libro “E-movere” di Giò Scifo, senza dimenticare la Cheese experience con ricotta calda da passeggio. Anche l’8 dicembre, presepi, mercatini e spettacoli itineranti continueranno a regalare emozioni. “Magia del Natale” vi aspetta per vivere insieme lo spirito autentico delle feste, tra tradizione, cultura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Il programma è consultabile su www.iblamagiadelnatale.it