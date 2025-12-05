La stagione al teatro Perracchio di via Ettore Fieramosca 39 a Ragusa si apre con un appuntamento imperdibile: domenica 7 dicembre alle ore 18 va in scena “Seconda Classe”, uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e promosso dall’associazione culturale C&M, sotto la direzione artistica di Carlo Nobile. Con questo debutto, la rassegna conferma la sua vocazione a proporre titoli intensi e attuali, capaci di coinvolgere e far riflettere il pubblico.

Sotto la regia di Clara Sancricca, e con una compagnia affiatata che vede in scena Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero e la stessa Sancricca, “Seconda Classe” si concentra su un tavolo, sei persone e una scelta impossibile. Il Controcanto Collettivo porta sul palco una drammaturgia potente e asciutta, che affronta il tema della disuguaglianza, del privilegio e della sottile linea che separa ciò che è giusto da ciò che conviene. Attraverso una narrazione essenziale e profonda, lo spettacolo racconta la lotta di una “classe” sociale che prova con tutte le forze a non essere lasciata indietro, alternando momenti di verità cruda ad attimi di tenera umanità.

Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì in via Roma 168, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per chi preferisce la comodità, i biglietti sono disponibili anche online su perracchio.stagioneteatrale.com. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere una serata di teatro autentico, lasciandosi coinvolgere da uno spettacolo che parla al cuore e alla coscienza, segnando l’inizio di una stagione ricca di emozioni, buon umore e riflessioni.