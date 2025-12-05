Il Comune di Scicli, con decreto dell’assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana, è stato ammesso al finanziamento di 150.000 euro per il potenziamento della videosorveglianza cittadina.

Saranno installate 25 telecamere di ultima generazione, in grado anche di leggere le targhe delle auto, dislocate in 15 diverse postazioni, che si aggiungeranno alle 20 postazioni di videosorveglianza già presenti.

A darne notizia è il sindaco di Scicli Mario Marino. Il potenziamento del sistema di videosorveglianza era stato uno dei temi affrontati in Prefettura a Ragusa qualche mese fa alla presenza del Prefetto e del presidente della Commissione Regionale Antimafia Antonello Cracolici.