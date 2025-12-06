Il Modica Calcio si appresta a vivere le ultime gare di questo girone di andata del Girone B di Eccellenza con l’obiettivo di mantenere la vetta fino alla fine. Un campionato che ha visto fin qui i ragazzi di Raciti mantenere il primato affiancati dall’Avola in un testa a testa che sta entusiasmando tutti gli appassionati della categoria.

La prossima giornata vedrà i rossoblù di Mattia Pitino e Luca Gugliotta impegnati in casa contro la Polisportiva Gioiosa, una gara insidiosa contro una buona squadra che fin qui ha raggiunto una posizione di classifica che li vede a sole tre lunghezze dalla zona Playoff. Una formazione ben costruita che da anni vive la categoria mantenendo un buon livello e dimostrando di meritare questo campionato.

Il Modica dovrà gestire le energie dopo la trasferta di Vittoria per l’andata delle Semifinali di Coppa Italia. Fondamentale sarà il fattore campo e il dodicesimo uomo dagli spalti, tutto per spingere un gruppo che potrà contare sull’intero organico a parte Maimone e Mallia ancora fermi ai box. Tra i pali tornerà Truppo che ben ha figurato contro la Leonzio e che ha dato certezze allo staff modicano.

Per l’occasione il mister, Filippo Raciti, ha dichiarato: “Arriviamo a questa gara in un ottimo momento. In settimana abbiamo disputato una buona partita di Coppa contro il Vittoria, chiusa con un pareggio che però ci ha dato sensazioni molto positive e continuità nel nostro percorso. In campionato veniamo da nove vittorie consecutive e questo testimonia il grande lavoro e la crescita del gruppo.

La squadra che affronteremo è una formazione di qualità: giovane, veloce, spensierata, con un’identità di gioco chiara. Anche senza particolari obiettivi di classifica stanno dimostrando di giocare ogni partita con la stessa intensità e con grande organizzazione. Sono ben allenati e sanno stare in campo, quindi ci aspetta una gara difficile e da affrontare con massima concentrazione.

Noi però siamo pronti. Continuiamo a lavorare con entusiasmo, consapevoli della nostra forza ma anche del rispetto che dobbiamo avere per ogni avversario. Vogliamo dare continuità al nostro percorso.”

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di Domenica 7 Dicembre contro la Polisportiva Gioiosa, gara che si giocherà al “Pietro Scollo” dalle 14:30:

Portieri: Truppo, Calabrese

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Sclafani, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Federico, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.