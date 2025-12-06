Sono i giorni dell’Immacolata anche a Ragusa. Oggi, intanto, alle 17 è in programma la finale per il terzo posto della prima edizione del torneo di calcio a 3 in onore alla Vergine mentre alle 18 ci sarà la finale per il primo posto. Subito dopo, la premiazione in piazza Chiaramonte, di fronte alla chiesa di San Francesco all’Immacolata, con la presenza del parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci. A seguire, prenderà il via l’attesa serata dell’“Arrusti e mancia” con la degustazione di panini con la salsiccia che non mancheranno di deliziare il palato dei presenti. A rendere più gradevole il tutto l’intrattenimento musicale curato dai Stracoustic trio.

Domani, invece, giorno di vigilia della solennità, ci sarà alle 11 la santa messa nella chiesa Madre di San Giorgio, alle 17 la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario. Alle 18 la celebrazione eucaristica a San Francesco all’Immacolata. Alle 19 la solenne celebrazione dei Primi Vespri presieduti da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, e recita dell’atto di affidamento della città all’Immacolata da parte del sindaco, Giuseppe Cassì. Saranno presenti le autorità civili e militari della città e della provincia. La celebrazione sarà animata dalla Schola cantorum diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti, con la partecipazione dell’Unitalsi, sezione di Ragusa. Alle 21, dalla chiesa Madre San Giorgio, la processione “Aux flaumbeaux” verso la chiesa di San Francesco all’Immacolata.