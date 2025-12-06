Incidente stradale autonomo tra Comiso e Ragusa: un volontario salva un giovane incastrato nell’abitacolo.

Nel corso della serata, lungo la strada che collega Comiso a Ragusa, si è verificato un grave incidente: un’autovettura si è capovolta, intrappolando all’interno un giovane ragazzo.

Subito dietro, un giovane volontario dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs), stava rientrando a Ragusa dopo aver partecipato a un evento sulla sicurezza stradale a Comiso. Vedendo il fumo fuoriuscire dal veicolo incidentato e notando che il conducente – con il piede ancora sull’acceleratore – era in pericolo, il volontario non ha esitato: si è lanciato in azione, ha tagliato la scarpa del ragazzo per liberarlo rapidamente e lo ha portato in salvo prima che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente.

Un gesto di straordinario altruismo e coraggio, che ha evitato conseguenze potenzialmente fatali (foto Franco Assenza).