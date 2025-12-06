In un contesto in cui la stabilità economica degli enti locali è messa a dura prova da sfide strutturali e congiunturali, il Comune di Ispica ospiterà un importante convegno dal titolo “La crisi finanziaria nei Comuni: confronto tra modelli di gestione economica e culturale”. L’evento si terrà l’11 dicembre 2025, giovedì, alle 16,30, presso l’ex mercato di Corso Umberto, un luogo emblematico che simboleggia la trasformazione dei nostri spazi urbani e, idealmente, l’evoluzione necessaria nella gestione delle finanze pubbliche.

Il convegno sarà aperto da Angelo Galifi, consigliere comunale di Ispica e consigliere del Libero consorzio comunale di Ragusa, organizzatore dell’evento, che sta assumendo sempre più il ruolo di guida e di coordinatore delle politiche moderate promosse da Raffaele Lombardo e dal suo movimento in provincia di Ragusa nel tentativo di conciliare una rappacificazione generale negli ambienti di centrodestra più vicini a Forza Italia e Mpa.

Galifi introdurrà i lavori ponendo l’accento sull’urgenza di un dialogo costruttivo tra amministratori e tecnici. A seguire, il sindaco di Ispica, on. Innocenzo Leontini, offrirà una riflessione sul tema “Quando il Comune è in dissesto: il caso Ispica”, analizzando le cause e le conseguenze di una situazione che tocca direttamente la comunità locale.

L’incontro vedrà poi il contributo di autorevoli esperti del settore finanziario, tra cui Carmelo Nolano, Loredana Torella, Michelangelo Aurnia, Francesco Bisognano, Vito Bonanno e Gianni Polizzi. Ognuno offrirà una prospettiva tecnica sulle procedure di riequilibrio finanziario, sulla gestione della complessità e sulle criticità che emergono nella redazione dei bilanci pubblici. Ruolo centrale tra i relatori, dunque, quello di Vito Bonanno, il segretario generale del Libero consorzio che ha dimostrato carattere e soprattutto tanta preparazione in grado di dare veramente un contributo positivo di sviluppo.

Dopo una pausa, alle 18,15, i lavori riprenderanno con una sessione dedicata a “La crisi finanziaria degli enti locali e le ricadute sul sistema produttivo: il ruolo delle imprese nel ripensare lo sviluppo territoriale”. Ci saranno le testimonianze di rappresentanti del mondo delle organizzazioni datoriali di categoria come Gianluca Manenti presidente regionale Confcommercio Sicilia e Giampaolo Roccuzzo, presidente territoriale Cna Ragusa. Inoltre, subito dopo, ci si confronterà su “Governance e sostenibilità finanziaria nei Comuni: casi ed esperienze sul territorio”, con le testimonianze dei sindaci di Ragusa, Peppe Cassì, e Modica, Maria Monisteri, ma anche il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che, assieme a Maria Rita Schembari (presidente Libero consorzio comunale di Ragusa e sindaco di Comiso) offriranno uno spaccato delle diverse esperienze di risanamento e delle sfide quotidiane nella gestione dei servizi pubblici.

Il convegno si concluderà alle 19.30 con l’intervento di Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia e sindaco di Canicattini Bagni, che tirerà le fila di una giornata ricca di spunti, riflessioni e proposte operative. In un’epoca in cui la crisi finanziaria non è solo un problema contabile, ma un tema che tocca la qualità della vita dei cittadini, questo evento rappresenta un’occasione preziosa per comprendere come una buona governance, unita a competenze tecniche solide, possa fare la differenza.