Undicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale e nuovo banco di prova lontano da casa per la SuperConveniente Virtus Ragusa, attesa domenica sul parquet della Fas Basket Corato. La formazione di coach Gattone è reduce da due sconfitte consecutive – contro Svincolati Milazzo e Viola Reggio Calabria – e da un turno di riposo. Arriva all’appuntamento con 3 vittorie e 6 sconfitte, ma con un organico ricco di esperienza e qualità.

Riflettori puntati su Diego Corral, lungo argentino classe 1986, giocatore dal curriculum straordinario che sta viaggiando a 15,2 punti e 6,3 rimbalzi di media, con quasi il 60% al tiro da due: un veterano capace di incidere, che avrà al proprio fianco il connazionale Dip, giunto a Corato da appena due settimane. Attenzione, inoltre, all’estro offensivo di Marco Paoletti, guardia jesina del 2005, che contribuisce con 13 punti e quasi 5 rimbalzi, tirando con il 37% dall’arco. Completano il nucleo dei principali terminali offensivi il lituano Mulevicius, ala forte classe 2000, il playmaker Marco Manisi – già visto in Sicilia con Piazza Armerina, fresco di laurea in Scienze Motorie – e l’ala argentina Santi Capodevilla, giovanissimo classe 2007, già stabilmente in doppia cifra.

La Virtus arriva alla sfida con il vento in poppa, anche se con qualche problema di attenzione difensiva da risolvere: la squadra di Di Gregorio è prima nel girone F con 8 vittorie e 2 sconfitte e punta a consolidare il proprio percorso prima del turno di riposo. A dirigere l’incontro di Corato, in programma alle 18 al PalaLosito, sarà la coppia arbitrale composta da Fabrizio Farina Valaori (Brindisi) e Francesco De Carlo (Lecce). L’ultimo impegno dell’anno sarà, invece, il 21 dicembre al PalaPadua, contro Matera.