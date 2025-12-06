E’ morto a Modica a soli 45 anni il meccanico Francesco Chiaramonte, titolare dell’autofficina nei pressi del ponte Guerrieri. Padre di 2 figli, l’uomo lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Si è spento dopo una breve malattia. Era stato ricoverato prima all’ospedale Maggiore di Modica, e, successivamente, al Giovanni Paolo II di Ragusa. I funerali saranno celebrati lunedì, alle 10,30, nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta. Successivamente il corpo sarà cremato a Misterbianco.