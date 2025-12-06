Un match importante per entrambe le formazioni, terza Umbertide e quarta la Passalacqua. In campo domenica alle 15, per l’11 giornata del campionato di basket di serie A2 femminile, la Passalacqua cerca la conferma dell’intensità ritrovata e che ha portato ad una striscia di tre vittorie consecutive e Umbertide, reduce da un turno di riposo, che punterà a fare valere il fattore campo. Tra punti fatti e punti subiti, le due formazioni praticamente si equivalgono; sono due delle migliori difese del girone, precedute solamente dalla capoclassifica Matelica (unica formazione capace, finora, di espugnare il campo di Umbertide).

Difesa e transizione, la chiave del match in cui le terminali di attacco di entrambe le squadre saranno chiamate ad un attento lavoro in fase difensiva e a precisione e lucidità in attacco. In casa Umbertide c’è l’ex aquila Ramona Tomasoni, la scorsa stagione in biancoverde ma il parquet del palasport di via Morandi lo conoscono bene anche Ilaria Moriconi e Bea Stroscio, oggi Passalacqua, ma che hanno giocato per due anni insieme ad Umbertide (con la guida dell’attuale coach Staccini) e la capitana delle iblee Chiara Consolini che, nella sua lunga carriera ha trascorso 4 stagioni in casa umbra. Questa, assieme alla prossima giornata, potrebbero definire la griglia di accesso alla Coppa Italia e c’è da aspettarsi un incontro a scacchi, ad alta intensità, in cui la strategia in campo risulterà determinante. Del Sole, Gianangeli, e Baldi con Sorrentino, le sorvegliate speciali del team ragusano.

“Non parliamo di posta in palio. Il campo di Umbertide è difficile, si respira agonismo; alcune delle nostre lo conoscono bene e sono certa che Consolini, Stroscio e Moriconi che lì hanno giocato per qualche stagione, daranno la carica a tutte le altre – dice Laura Perseu, assistant coach Passalacqua – Tra le avversarie di quest’anno, Ramona Tomasoni, la scorsa stagione con noi, che di carica è una esperta. Sicuramente sarà una partita da affrontare mettendo in campo intensità ed agonismo, con lucidità nelle scelte. Umbertide ha delle individualità importanti, giocatrici giovani ma con esperienza come Sorrentino, Baldi, Del Sole, Paolocci, Amadori, Gianangeli. Cercheremo di scardinare i loro punti di forza”.

