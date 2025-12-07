Festa grande ieri a Ragusa in onore dell’Immacolata. Il pomeriggio è cominciato con l’incontro caratterizzato dalla presenza dei bambini dell’Acr che sono stati affidati alla Vergine Immacolata. Ha partecipato anche la parrocchia Maria Regina con il parroco, il sacerdote Maurizio Di Maria.

Poi, c’è stata la finale del primo torneo di calcio a tre dedicato a Maria Santissima Immacolata. Ad aggiudicarsi la contesa, dopo la vittoria nel match cruciale, la squadra denominata “Le bimbe del prof”. Secondo posto per Marabedda 104. Sul gradino più basso del podio l’Fc San Giorgio.

Il premio capocannoniere attribuito a Paolo Giannone. Molto intensa la cerimonia delle premiazioni con gli assessori comunali Simone Digrandi e Andrea Distefano. Quindi, in serata, numerosi partecipanti alla seconda edizione di “Arrusti e mancia” in piazza Chiaramonte. Un momento speciale caratterizzato da tavolate piene, sorrisi, chiacchiere e atmosfera conviviale all’insegna di un buon panino e di un bicchiere di vino. L’intrattenimento è stato curato dallo Stracoustic trio. Domani è la solennità di Maria Santissima Immacolata.

Le messe mattutine ogni ora a partire dalle 8 e sino alle 12. La messa delle 10 sarà presieduta da don Salvatore Mallemi, quella delle 11 da don Pietro Floridia. Alle 17 la recita del Santo Rosario. Alle 17,30 la solenne processione con il simulacro di Maria Santissima Immacolata per le seguenti vie: piazza Chiaramonte, via delle Suore, via Orfanatrofio, largo Camerina, via Conte Cabrera, piazza duomo, chiesa Madre San Giorgio (qui si celebreranno solennemente i Vespri), piazza Duomo, via Conte Cabrera, largo Camerina, via del Mercato, piazza Repubblica, via del Mercato, via XI febbraio, via Ten. Distefano, via capitano Bocchieri, via Duomo, piazza Duomo, corso XXV aprile, piazza Pola, corso XXV aprile, piazza G.B. Odierna (spettacolo pirotecnico), via Giardini, via Ten. La Rocca, piazza Chiaramonte, chiesa di San Francesco all’Immacolata.

La processione sarà accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio – Città di Ragusa, patrocinato dal Comune. Alle 19,30 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, con adesione e tesseramento degli iscritti all’Azione cattolica delle parrocchie San Giorgio e San Tommaso apostolo. La funzione religiosa sarà animata dalla Schola cantorum diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti.