Quarto risultato utile per il Ragusa che coglie un pareggio incoraggiante al Valentino Mazzola, sul campo della Sancataldese. Avrebbero dovuto essere i padroni di casa a fare la partita. Ma i verdeamaranto hanno dato vita a una prestazione mediocre e, per la squadra di Lucenti, tra l’altro reduce da buone performance, è stato facile adeguarsi.

Un pari in trasferta, dunque, che consente agli iblei di accumulare un altro punto per la propria classifica. Gli azzurri restano sempre al terz’ultimo posto, a quota 13 punti, ma Lucenti sa di avere, adesso, un manipolo di ragazzini con cui se la può giocare sino alla fine. A meno che non si registrino altri tracolli.