Vittoria calcio scatenato. A farne le spese l’Atletico Catania nel contesto di una partita in cui la squadra allenata da mister Figliomeni ha dimostrato di avere più birra. Tra l’altro, i biancorossi, grazie ai tre punti ottenuti, hanno superato in classifica proprio la formazione etnea. Ora sono a quota 25, a nove lunghezze di distanza dalle battistrada del torneo, il tandem Modica-Avola (nella foto la prima rete di Russotto).

E dire che era stato proprio l’Atletico Catania a sfiorare la rete del vantaggio, con la sfera che ha ballonzolato pericolosamente sulla linea della porta difesa dall’estremo difensore locale. Da quel momento in poi, però, non c’è stata più storia. A prendere decisamente in mano le redini del match sono stati i padroni di casa che sono riusciti a passare con Russotto al 9′ e Cocimano al quarto d’ora. Poi, ancora Russotto al 33′ per una partita virtualmente già chiusa. Nel secondo tempo, ci ha pensato lo stesso Russotto, eventualmente ancora non pago, a firmare il poker per il Vittoria e la sua personale tripletta a conclusione di un match che il team di Figliomeni ha giocato su ritmi molto elevati.