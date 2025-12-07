Paura a Zafferana Etnea, provincia di Catania, durante il match di volley femminile (Serie C) tra la squadra di casa e il Volley ’96 Milazzo (nella foto presa da Facebook). Diverse atlete hanno accusato malori e perso conoscenza, la struttura è stata evacuata e in 15 sono state ricoverate al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania per una possibile intossicazione da monossido di carbonio respirato nel palatenda. La causa, accertata dai vigili del fuoco, è stata la presenza di monossido di carbonio nell’aria.