Episodio tutto da decifrare quello accaduto questa sera nei pressi di piazza Vann’Antò, precisamente lungo la via Vittorio Alfieri. Particolarmente turbolento il controllo da parte degli agenti di una volante della Questura di Ragusa nei confronti di una famiglia albanese tanto che si è reso necessario l’arrivo di rinforzi e di un’ambulanza. Un uomo è stato portato in ufficio e contro lo stesso si sta valutando se e in che modo procedere. Il controllo, a quanto riferiscono le forze dell’ordine, era assolutamente ordinario. Ma la reazione spropositata avrebbe innescato l’adozione di misure straordinarie. Il fatto non è passato inosservato e numerose sono state le segnalazioni da parte dei residenti per cercare di comprendere che natura avesse l’episodio in questione visto che lo stesso ha suscitato una certa apprensione.