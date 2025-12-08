“Oggi, mentre contempliamo Maria come la Donna del “si” – un si totale, libero e generoso al progetto di Dio – celebriamo anche la Festa dell’adesione dell’Azione cattolica”. Così il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, dopo la cerimonia religiosa tenutasi questa mattina in cattedrale (foto Bracchitta).

“C’è un legame profondo tra il mistero che la liturgia ci consegna e il gesto che i membri dell’Azione Cattolica compiono: come Maria si è resa docile all’opera dello Spirito e disponibile perché la Parola prendesse carne nella storia, così gli aderenti all’Azione Cattolica rinnovano la loro scelta di lasciarsi coinvolgere nella missione della Chiesa, dentro la trama concreta della vita delle nostre parrocchie” ha chiarito il vescovo nella sua omeli.