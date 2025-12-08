“Siamo lieti di informarvi che la procedura per il partenariato speciale pubblico-privato riguardante il castello di Donnafugata è stata ufficialmente bloccata”. Lo annuncia, sul suo profilo Facebook, il consigliere comunale Sergio Firrincieli. Il quale sottolinea che la motivazione è chiara ed inequivocabile: “Non ricorrono, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento, i presupposti per la prosecuzione delle trattative finalizzate all’elaborazione di un accordo di partenariato pubblico-privato speciale da sottoporre al Consiglio comunale ai fini dell’eventuale sua approvazione”.

“Sin dall’inizio – sottolinea Firrincieli – siamo stati tra i primi a sollevare dubbi e a opporci fermamente a questa procedura, sostenendo la necessità di proteggere il patrimonio pubblico e garantire la massima trasparenza. Oggi, i riscontri documentali confermano la giustezza delle nostre posizioni, rafforzando il nostro impegno per la tutela del bene comune. Questo risultato è una vittoria per la legalità, la trasparenza e il buon andamento amministrativo. Continueremo a vigilare con la stessa determinazione per il futuro del nostro Castello e di tutto il patrimonio culturale della nostra comunità”.