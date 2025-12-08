“Oggi, in via Cavalieri di Vittorio Veneto vicino allo stadio – è spiegato – è in corso un nuovo abbattimento di alberi da parte dell’amministrazione Aiello. Negli ultimi tre anni sono spariti 800 alberi urbani senza che uno solo sia stato rimpiazzato. Siamo costretti a denunciare l’ennesimo abbattimento e continueremo a farlo fino all’ultimo albero ancora in piedi in città”.

“Questo atteggiamento nei confronti del verde pubblico – chiarisce l’associazione – è un danno ambientale enorme e a tutti gli effetti un reato perché influisce sulla qualità dell’aria, sul microclima urbano e sulla salute dei cittadini. E visto che siamo vicini alle feste, l’amministrazione ha pensato di fare un regalo speciale ai vittoriesi: tronchi e alberi tagliati sotto l’albero di Natale, chi ha camini e stufe a legno può andarci a nozze.