“Quintetto”, lo spettacolo di Marco Augusto Chenevier, approda venerdì 12 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Naselli di Comiso. Un lavoro che unisce teatro e danza in un’esplosione di comicità intelligente, dove il corpo diventa parola e la risata diventa riflessione. Autore, interprete e coreografo, Chenevier costruisce un irresistibile gioco metateatrale intorno al numero cinque, simbolo di vita, intelligenza e movimento. Ma “oggi c’è la crisi”, e il quintetto si riduce a un solista. Da questa mancanza nasce una performance travolgente e imprevedibile, fatta di improvvisazioni, ritmo e ironia, in cui il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo.



“Quintetto” è un’esperienza teatrale fuori dagli schemi, un’opera tanto brillante quanto poetica che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali: vincitore del “Be Festival” di Birmingham, secondo premio del pubblico al “Mess Festival” di Sarajevo, primo premio per la danza contemporanea al “Sarajevo Winter Festival”, e inserito dal quotidiano britannico The Guardian tra le migliori dieci commedie del 2016. In un tempo di crisi collettiva, economica e culturale, l’opera di Chenevier, sempre sorprendentemente attuale, mette in scena con ironia la condizione di chi deve reinventarsi, trasformando la mancanza in opportunità e l’imprevisto in occasione. Accompagnamento coreografico di Christine Bastin.



“Marco Augusto Chenevier porta in scena un linguaggio fisico e contemporaneo che sa far ridere e pensare allo stesso tempo – sottolinea Alessandro Di Salvo, presidente dell’associazione La Girandola che cura la programmazione del Naselli – È un teatro vitale, intelligente, accessibile e straordinariamente attuale, capace di coinvolgere chiunque con la sua autenticità”.