Dopo la battuta d’arresto subita a Giarre, l’Asd Giarratana Volley si è prontamente riscattata nel campionato di Serie C maschile, imponendosi con autorità sul Paternò Volley. La squadra allenata da coach Gianluca Giacchi ha portato a casa un perentorio 3-0 (parziali: 25-20; 25-10; 25-10), che consente al sestetto ibleo di consolidare la seconda posizione in classifica con 15 punti dopo sei giornate, alle spalle di Gela capolista a quota 17, a pari merito con Giarre.

Il match è stato aperto da un primo set più combattuto del previsto, con il Giarratana che ha dovuto sudare per avere la meglio su un Paternò determinato e coriaceo. Successivamente, però, la superiorità tecnica e la grinta degli uomini di coach Giacchi sono emerse in modo netto, permettendo di chiudere agevolmente i due set successivi e mettere al sicuro tre punti preziosi.

“Siamo partiti forse un po’ sottotono, inconsciamente, dopo l’ultima sconfitta – ha dichiarato coach Gianluca Giacchi – ma poi i ragazzi hanno reagito con personalità, facendo valere i propri valori in campo. Complimenti comunque al Paternò, che ha mostrato buone potenzialità e crescerà sicuramente nel corso del campionato. Per noi era fondamentale tornare subito a vincere e ci siamo riusciti senza tentennamenti. Adesso testa alla prossima sfida di sabato contro Misterbianco”.

Il palleggiatore Lorenzo Minelli ha voluto sottolineare il valore aggiunto rappresentato dal pubblico locale: “La nostra tifoseria è straordinaria. Solitamente si parla del settimo uomo in campo, ma qui possiamo contare anche su un ottavo e un nono: il loro supporto è davvero fondamentale per spingerci a dare il massimo”.

Nello scorso weekend, invece, ha osservato un turno di riposo il campionato di Serie D femminile. L’Asd Giarratana Volley guidata da Saro Corallo tornerà dunque in campo nel prossimo turno, pronta a inseguire nuovi successi.