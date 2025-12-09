Gli agenti della polizia di Stato, appartenenti alla Squadra Mobile di Ragusa e al commissariato di Ps di Modica, hanno tratto in arresto un uomo di 41 anni, già noto per i suoi pregiudizi, trovato in possesso di diverse armi clandestine.

L’attività di polizia giudiziaria, condotta anche grazie al supporto di una unità cinofila messa a disposizione dalla Questura di Catania, ha permesso di rinvenire all’interno di un’officina gestita dall’indagato nove armi da fuoco, tra pistole e fucili, tutte con matricola abrasa, oltre al relativo munizionamento. Le armi erano abilmente occultate in diverse parti dell’officina, nascoste tra rottami di autovetture.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati: 1 fucile a canne mozze, 1 fucile a pompa, 1 doppietta, 1 fucile semiautomatico, 2 carabine, 1 pistola, 2 revolver e 87 cartucce di vario calibro.

Alla luce del rinvenimento, il soggetto è stato denunciato in stato di arresto per detenzione illegale di armi da fuoco e ricettazione delle stesse, e detenzione illegale di munizioni; quindi, è stato associato presso la Casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Le armi sequestrate sono ora al vaglio della polizia scientifica per verificarne la provenienza, e accertarne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi.