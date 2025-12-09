A Vittoria si è verificato l’ennesimo episodio di aggressione, questa volta ai danni di un ragazzino di appena dieci anni. Lo denuncia in consiglio comunale la consigliera Valentina Argentino. “È inaccettabile – dice – che non ci si senta più sicuri neppure nelle nostre piazze, nei luoghi di incontro, davanti ai punti di aggregazione culturale che dovrebbero essere spazi protetti per tutti, soprattutto per i più giovani. Ho affrontato questa situazione nel mio intervento, e mi auguro che le promesse annunciate dopo l’incontro al Ministero, alla presenza del sindaco e del senatore Sallemi, si traducano rapidamente in fatti concreti. Servono più forze dell’ordine sul territorio, e servono subito”. Il bambino è stato picchiato e gli è stato rubato il cellulare. Sono intervenuti i carabinieri.