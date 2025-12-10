L’associazione culturale “Cantus Novo” annuncia la manifestazione “InCanto All Together”, in programma domani, giovedì 11 dicembre, nella suggestiva cornice della sala Sciascia a Chiaramonte Gulfi, con inizio alle 20. L’evento, attesissimo dalla comunità locale e dagli appassionati di musica corale, rappresenta la replica di un appuntamento che ha già riscosso grande successo, nei giorni scorsi, presso il teatro Naselli di Comiso, dove la calorosa partecipazione del pubblico ha confermato la forza aggregante della musica e la qualità dell’iniziativa. L’iniziativa è sostenuta da InChorus e ha il patrocinio di Libero consorzio e Comune di Chiaramonte.

Durante la serata, il coro proporrà un ricco repertorio di brani popolari, spaziando da “Nel blu dipinto di blu (Volare)” a “Vacanze romane”, da “Attenti al lupo” a “I migliori anni della nostra vita”, fino ai coinvolgenti medley dei Pooh. L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dall’interpretazione corale, capace di emozionare spettatori di ogni età e regalare momenti di autentica condivisione e gioia. E, per di più, i presenti potranno partecipare cantando. Ognuno di loro sarà fornito di un’apposita brochure con i testi delle canzoni.

L’associazione Cantus Novo si distingue da anni per la sua missione volta alla promozione della cultura musicale corale, favorendo la diffusione della pratica corale tra adulti e giovani e offrendo percorsi di formazione musicale di alta qualità. Cuore pulsante dell’associazione è la collaborazione con musicisti professionisti e studenti provenienti da istituti musicali del territorio, grazie alle quali ogni esibizione si trasforma in un’occasione di crescita, confronto e arricchimento reciproco.

A dirigere il coro e a guidare l’associazione è il maestro Giovanni Giaquinta, presidente e direttore artistico, noto per le sue capacità interpretative e compositive. L’associazione culturale Cantus Novo invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, certa che la musica possa unire, emozionare e arricchire l’intera comunità.