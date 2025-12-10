Nella chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle a Comiso, ci si prepara, con il triduo, per i solenni festeggiamenti di Santa Lucia che, come da tradizione, saranno caratterizzati dalla processione con il simulacro, in programma sabato 13 dicembre, mentre nella giornata della vigilia, cioè venerdì, si terrà il cosiddetto “lancio re nuciddi” dalle finestre della canonica. Un momento speciale e ricco di significato spirituale, dunque, per la comunità parrocchiale guidata dal parroco don Fabio Stracquadaini. Oggi, mercoledì 10 dicembre, prende il via il triduo in onore della vergine e martire siracusana. Alle 18 la recita dei Vespri e la coroncina di Santa Lucia. Alle 18,30 la celebrazione eucaristica. Gli stessi riti sono in programma giovedì e venerdì. Il culto a Santa Lucia è molto sentito nella città di Comiso e, in particolare, nella chiesa Madre dove alla santa è dedicato uno degli altari laterali.

“Comiso dall’anno 1093 – scrive lo studioso Biagio Flaccavento – ma probabilmente anche da tempi più remoti, e sino al 1950, ha fatto parte della diocesi di Siracusa. E’ naturale quindi che in città, come in tutta la diocesi, fosse vivo il culto a Santa Lucia, patrona secondaria della diocesi, ma in genere più popolare del patrono principale San Marciano, vescovo e martire”. Ed è lo stesso canonico Flaccavento, sempre in un suo scritto, a precisare che “con decreto del 14 ottobre 1750 il vescovo di Siracusa mons. Francesco Testa (Nicosia 1704-Monreale 1773) concesse alla chiesa Madre di celebrare il 13 dicembre ‘con tutta pompa e con processione la festa di Santa Lucia Vergine e martire’”. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno alla chiesa nel periodo coincidente con le giornate clou dei festeggiamenti in questione.