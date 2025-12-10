Ritrovata bomba d’aereo da 250 kg. Risale con molta probabilità alla Seconda guerra mondiale. Il ritrovamento in un fondo agricolo. Sabato 13 è prevista una vasta evacuazione per consentire l’intervento degli artificieri dell’Esercito italiano. Il raggio è di circa 500 metri dal punto di ritrovamento e riguarderà residenti e lavoratori presenti nella zona. In azione i militari del 4° reggimento genio guastatori di Palermo. Le attività saranno coordinate dalla Prefettura di Ragusa.