Non una semplice presentazione, ma un incontro che unisce impegno sociale, partecipazione e solidarietà. Domenica 14 dicembre, alle 17, negli spazi del Bam – Parco Giovanni Paolo II, sarà presentata ufficialmente Oltremani Ragusa, la nuova realtà associativa entrata a far parte della rete nazionale Oltremani. L’annuncio avverrà in un contesto speciale: la presentazione si svolgerà infatti nell’ambito di “OltreTombola… per l’autonomia”, iniziativa benefica che sosterrà il progetto “Patente per l’Autonomia”, dedicato a chi incontra difficoltà linguistiche e burocratiche nel percorso per ottenere la patente di guida.

“La patente, in un territorio come quello di Ragusa, non è un optional ma una condizione minima per lavorare, studiare e vivere in autonomia. Troppe persone arrivate in Italia e in cerca di un nuovo equilibrio restano bloccate da un ostacolo che possiamo rimuovere con poco, ma che pesa moltissimo sulle loro vite.

Per questo Oltremani Ragusa ha scelto di investire su questo tema: accompagnare nello studio della patente significa aprire possibilità reali, non fare assistenza simbolica. Vogliamo che chi partecipa alle nostre attività abbia gli strumenti per muoversi da sé, costruire opportunità e non dipendere da nessuno. È un passo concreto verso una comunità alla pari, e noi intendiamo portarlo avanti con determinazione”, dichiara Michele Acampora, presidente di Oltremani Ragusa.

L’appuntamento offrirà la possibilità di scoprire da vicino il lavoro di Oltremani, rete attiva in diverse città italiane e fondata sui principi di umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza e mutualismo. L’associazione si impegna quotidianamente a superare etichette e ruoli, valorizzando gli incontri reali nei luoghi della vita comune e ponendo al centro le mani — simbolo di accoglienza, lavoro condiviso, sostegno reciproco e costruzione comunitaria.

Terminata la presentazione, la serata proseguirà con “OltreTombola… per l’autonomia”, momento conviviale aperto a famiglie, cittadini e sostenitori. Il ricavato delle cartelle sarà destinato al progetto che promuove autonomia personale e integrazione attraverso il conseguimento della patente di guida. In collaborazione con il Gas Mazzarelli, saranno offerti vin brûlé e dolcetti.