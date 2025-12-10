Hanno preso il via ieri i festeggiamenti in onore di Santa Lucia che, a Ragusa, si tengono nella chiesa omonima che sorge lungo corso Mazzini. Oggi, mercoledì 10 dicembre, alle 17 ci sarà la preghiera del Rosario e la coroncina dedicata alla vergine e martire siracusana mentre alle 17,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri. Domani alle 17 sarà ripetuta la preghiera del Rosario e la coroncina mentre a tenere la celebrazione delle 17,30 ci sarà il parroco della cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato.

Infine, venerdì 12 dicembre, giorno di vigilia della festa, la messa delle 17,30 sarà presieduta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti. Il parroco e il comitato ricordano che i lumini e i souvenir sono a disposizione sul sagrato della chiesa e che l’accensione dei lumini è consentita davanti all’immagine di Santa Lucia posta all’esterno della chiesa. L’illuminazione artistica è a cura della ditta Arte Luce di Pinelli Raffaele da Modica. Sabato 13 dicembre, dalle 16,30 alle 21,30, sul sagrato della chiesa, si terrà la sesta edizione della sagra della Cuccìa, dolce tipo di questo periodo, a cura del ristorante La Ciotola di Ragusa. Domenica 14, invece, alle 20, il concerto del coro “Mariele Ventre” diretto dalla maestra Giovanna Guastella.